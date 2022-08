von Helmut Junkel

Fußball, Verbandspokal, 1. Hauptrunde: DJK Donaueschingen – VfR Stockach 5:0 (4:0). – In prächtiger Verfassung stellte sich das gastgebende DJK-Team vor 160 Zuschauern im heimischen Stadion in Allmendshofen im Pokalspiel gegen den Landesligisten Stockach vor.

DJK Donaueschingen führt nach 26 Minuten 3:0

Von Beginn an nahm die DJK das Heft in die Hand und ging schon nach elf Minuten durch Stolz mit strammen Schuss aus zehn Metern in Führung. Die Gastgeber glänzten danach weiter mit gelungenem Doppelpass-Angriffsspiel, welche durch Schropp (23.) und drei Minuten später durch Albicker zum vorentscheidenden 3:0 führten. Bis zur Pause blieb das DJK-Team weiterhin torgefährlich und erhöhte noch durch Sarr zum 4:0-Halbzeitstand.

VfR Stockach gelang nicht einmal der Ehrentreffer

Nach der Pause ließen es die Gastgeber etwas verhaltener angehen, was aber überraschend von Gästen aus Stockach nicht einmal zum Ehrentreffer genutzt werden konnte. Vielmehr schlossen die Gastgeber mit dem letzten Angriff noch die Partie mit dem 5:0 von Reich erfolgreich.

FC 08 Villingen Gegner in der 2. Runde

In der zweiten Hauptrunde erwartet die DJK zuhause den FC 08 Villingen.

Tore: 1:0 (11.) Stolz, 2:0 (23.) Schropp, 3:0 (26.) Albicker, 4:0 (45.) Sarr, 5:0 (90.) Reich. – SR: Porep (Merzhausen). – Z: 160.