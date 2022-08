Hegauer FV – FC Königsfeld (Samstag, 16 Uhr, in Engen). Nach zwei Partien in der neuen Landesliga-Spielzeit wartet Aufsteiger FC Königsfeld noch auf den ersten Punkt. Die Gastgeber haben zuletzt in Bad Dürrheim den ersten Zähler eingefahren. Das wollen die Schwarzwälder nun auch tun. „Wir müssen noch etwas mutiger und auch frecher als in den ersten zwei Begegnungen auftreten. Spielerisch sehen unsere Auftritte gut aus, doch in der Liga musst du noch konsequenter deine Chancen nutzen“, sagt Trainer Patrick Fossé. Wie sich seine Elf formiert, will Fossé noch nicht verraten, da einige Spieler angeschlagen sind und andere aus dem Urlaub zurückkommen oder gerade gehen.

Fußball Hegauer FV und FC Königsfeld wollen den ersten Saisonsieg bejubeln

Die Gastgeber schätzt Patrick Fossé als eine kompakte Mannschaft mit einer guten Spielkultur ein. Am vergangenen Samstag schauten sich einige Königsfelder den kommenden Gegner in Bad Dürrheim an. „Hegau ist defensiv schwer zu knacken. Andererseits haben wir zuletzt immer unsere Leistungen gebracht. Es gilt jetzt schnell die Fehler abzustellen und strukturiert gegen den Ball zu arbeiten“, so Fossé. Er habe viel Respekt vor dem Gegner, sieht aber Chancen, zu punkten. „Die Liga ist leistungsmäßig eng beieinander. Jeder kann jeden schlagen.“