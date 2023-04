Fußball, Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Überlingen (Samstag, 16 Uhr). – „Unser super Lauf wurde ein wenig gebremst!“, blickt F.A.L.-Coach Florian Stemmer auf das 1:1 zuletzt in Königsfeld zurück. Dennoch kann er feststellen: „Wir sind jetzt seit acht Spielen ungeschlagen – das ist doch auch was!“ Und auch der Trainer des FC Überlingen, Michael Krause, konstatiert: „Wir sind zufrieden!“ Lediglich eine Niederlage in vier Spielen im Jahr 2023 musste Überlingen hinnehmen – und diese fiel gegen die DJK Donaueschingen denkbar knapp aus. „Wir haben aus den vorhandenen Möglichkeiten zu wenig gemacht!“, blickt Krause auf das Match gegen den Tabellenführer zurück, als sein Team einen 0:2-Rückstand ausglich, danach am Drücker war, in der Schlussminute dann aber noch ein Tor zum 2:3 hinnehmen musste. Weckt es aber nicht Erwartungen, wenn man der Mannschaft, die die Liga souverän anführt, Paroli bieten kann?

Zehn Spiele stehen noch auf dem Programm, sieben Punkte haben nicht nur die Überlinger, sondern auch die SpVgg F.A.L. Rückstand auf Rang zwei – könnte man da nicht mit einem Sieg noch Hoffnung auf die Vizemeisterschaft und die Aufstiegsrunde schöpfen? Droht umgekehrt eine Restsaison in der Belanglosigkeit? „Wir haben mit dem FC Radolfzell und dem Türkischen SV Singen noch zwei große Aufgaben!“, sieht Krause zwar durchaus Potenzial im Restprogramm, um noch aufzuschließen, doch im Falle einer Niederlage die Saison vorzeitig abzuschließen, ist nicht sein Ding: „Wir spielen Fußball, um jedes Spiel zu gewinnen!“

Und natürlich will man auch beim Gastgeber möglichst alle restlichen Spiele gewinnen, doch an eine erneute Vizemeisterschaft denkt man hier eher nicht. „Wir mussten zwei Sommer nachsitzen – einmal im Pokal und einmal in der Aufstiegsrunde. Nochmal einen Sommer durchmachen, würde sicher schwierig, da wäre ein drittes Mal sicher hart“, sieht FAL-Trainer Stemmer entspannt dem letzten Saisondrittel entgegen: „Wir schauen von Spiel zu Spiel und werden dann sehen, was am Ende herauskommt!“

Sah es in den ersten drei Spielen fast so aus, als überrolle die F.A.L.-Tormaschine die Konkurrenz, so kam der Lauf zuletzt ein wenig ins Stocken. „Wir haben zu ungenau in die Spitzen gespielt!“, weiß Stemmer, warum die Torquote in Königsfeld nicht wie noch in den Spielen zuvor war. „Da hat in manchen Situationen der Biss gefehlt!“

Unwahrscheinlich, dass dieser Biss im Nachbarschaftsduell fehlen wird, denn gegen seinen Ex-Club geht es für die beiden punktgleichen Rivalen ja auch ums Prestige. Allerdings: Dieser Biss dürfte bei beiden Teams vorhanden sein, aber es dürfte nicht verbissen werden. Denn es treffen die beiden fairsten Teams der Liga, die einzigen Mannschaften, die bisher alle Spiele zu elft beendeten, aufeinander.