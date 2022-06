Fußball, 2. Aufstiegsspiel zur Verbandsliga: FSV Rheinfelden – SpVgg F.A.L. 2:0 (1:0). – In einem in der Anfangsphase ausgeglichenen Spiel hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen.Extreme Hitze in RheinfeldenBei