Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Bad Dürrheim (Samstag, 16 Uhr). Im Spiel der Tabellennachbarn reisen die Kurstädter mit einem Zähler Vorsprung an. Diesen Abstand zu wahren, ist das Minimalziel der Gäste für die 90 Minuten. „Wir haben uns einen Matchplan erarbeitet. Setzen wir diesen um, bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben aktuell eine gute Phase und meine Mannschaft macht einen ausgezeichneten Eindruck. Daher gilt es, sich nicht nach dem Gegner zu richten, sondern die eigene Spielphilosophie durchzuziehen“, sagt Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco.

Nach einigen englischen Wochen freute sich Blanco in dieser Woche, dank des spielfreien Mittwochs, wieder einen geregelten Trainingsbetrieb mit den Akteuren abzuhalten. „Das hat uns allen sehr gutgetan. Wir haben uns wieder die Spritzigkeit geholt. In den Aktionen war viel Tempo drin, so wie ich es mir vorstelle“, wirkt der Übungsleiter sehr zufrieden. Nun hofft der Coach, auch beim Abschlusstraining die gleichen Eindrücke zu gewinnen. Dann sei auch am Samstag eine Aufbesserung des eigenen Punktekontos machbar.

Möglicherweise wird Blanco auf die gleiche Elf setzen, die zuletzt gegen Stockach einen 1:0-Erfolg feierte. Dem Coach stehen nach eigener Aussage 14 Spieler zur Verfügung, die er jederzeit ohne Qualitätsabfall bringen könne. „Zudem hat unsere therapeutische Abteilung in den vergangenen Tagen großartige Arbeit geleistet“, ergänzt der Trainer. Wenn es Veränderungen gibt, dann aus taktischen Gründen. So könnte Dai Rexhaj in die Startformation rücken.

