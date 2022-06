Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – Türk. SV Konstanz 0:3 (0:0). – Eine den Torchancen nach gesehen einseitige Partie fand ein eher ärgerliches Ende für den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler, der dennoch feierte am Samstag: Den Klassenerhalt.

Torchancen im Überfluss, aber 0:0 zur Pause

Drückend überlegen hatte Walbertsweiler-Rengetsweiler Chancen im Überfluss, blieb aber in den ersten 45 Minuten ohne Fortüne. Zwar traf Florian Müller in der 34. Minute den Torpfosten, aber mehr sprang für die Gastgeber nicht heraus. Das 0:0 zur Pause war für den Türk. SV Konstanz, der nur mit elf Spielern in den Linzgau gereist war, eher schmeichelhaft. Die Gäste hatten keine Möglichkeit zu verzeichnen.

Mit dem ersten Schuss aufs Tor geht Konstanz in Führung

Auch nach dem Wechsel hatten sich die Platzherren genügend Möglichkeiten erspielt. Aber entweder zielten die Walbertsweiler zu schlecht, ober aber Torhüter Rene Bissinger blieb Herr der Situation. Und mit dem ersten Schuss aufs Tor der Gastgeber war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Einen langen Ball nutzte Atakan Koyuncuoglu mit einem Lupfer aus 25 Metern über den Torhüter zur überraschenden Gästeführung.

Statt Ausgleich das 0:2

Walbertsweiler gab nicht auf, wollte den Ausgleich. Hatte Möglichkeiten dazu. Aber Konstanz machte das nächste Tor. Jwan Alis sehr gute Einzelaktion führte zum 2:0. Und es sollte noch frustrierender werden für die Hausherren: Nach einem Foul im Strafstoß verwandelte der Konstanzer Torhüter Rene Bissinger den Strafstoß zum 3:0 (87.) und zu einem Erfolg, der deutlich zu hoch ausgefallen ist.

Tore: 0:1 (65.) Koyuncuoglu, 0:2 (84.) Ali, 0:3 (87./FE) Bissinger. – SR: Züfle:

Alle Spielberichte der Fußball-Landesliga gibt es hier: