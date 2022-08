Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – SG Dettingen-Dingelsdorf 3:2 (0:1). – Gutmadingen hat mit dem dritten Saisonsieg den zweiten Tabellenplatz erobert. Die Gäste gingen etwas glücklich in der 21. Minute in Führung. Nach einem Eckball bekam der Gutmadinger Benjamin Huber den Ball an den Oberschenkel und von da schlug der Ball im eigenen Netz ein. Torhüter Marcel Wetterer war machtlos.

Dettingen steht kompakt in kampfbetonten Partie

In einem kampfbetonten Spiel, in dem die Gäste sehr defensiv auftraten, erspielte sich Gutmadingen einige hochkarätige Chancen, die jedoch alle nichts einbrachten. Gutmadingen zeigte ein schnelles Umkehrspiel, doch Dettingen stand kompakt.

Nach dem Seitenwechsel dreht Gutmadingen das Spiel

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber besser, auch beim Torabschluss. Binnen acht Minuten drehten die Gastgeber die Partie. Erst glich Marvin Riedmüller zum 1:1 aus, dann erzielte Clemens Vöckt nach einem schnellen Angriff über drei Pässe aus der eigenen Abwehr heraus das 2:1. Nach dem Treffer von Seyfried war Gutmadingen sogar Spitzenreiter der Liga, doch Simon Büttner verkürzte für die Gäste. Gutmadingen verteidigte in der langen Nachspielzeit in Unterzahl sicher die Führung.

Tore: 0:1 (21.) ET B. Huber, 1:1 (57.) Riedmüller, 2:1 (65.) Vöckt, 3:1 (84.) Seyfried, 3:2 (95.) Büttner. – SR: Lombardo. – Z: 150. – Bes. Vork.: Rote Karte Steri (84./Gutmadingen).

