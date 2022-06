FC Gutmadingen – VfR Stockach (Samstag, 15.30 Uhr). – „Der VfR Stockach hat eine richtig gute Rückrunde gespielt, der FC Gutmadingern hat den Klassenerhalt geschafft.“ Tipp: 1:3

FC Schonach – FC Singen 04 (Samstag, 15.30 Uhr). – „Der FC Singen hat eine gehörige Wut im Bauch und will den Frust in Partystimmung umwandeln.“ Tipp: 0:6

FC Furtwangen – SpVgg F.A.L. (Samstag, 15.30 Uhr). – „Furtwangen war gegen uns gar nicht so schlecht, aber F.A.L. war für mich die beste Mannschaft in der Rückrunde.“ Tipp: 2:3

SV Denkingen – FC Überlingen (Samstag, 15.30 Uhr). – „Denkingen will sich auf eigenem Platz ordentlich in die Sommerpause verabschieden und dem Nachbarn noch ein wenig in die Suppe spucken.“ Tipp: 1:0

Hegauer FV – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). – „Der FC Neustadt hat zuletzt sehr stabil gespielt.“ Tipp: 0:1

FC Bad Dürrheim – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 15.30 Uhr). – „Die SG Dettingen-Dingelsdorf hat sich mit dem neuen Trainer stabilisiert, Bad Dürrheim hat den Klassenerhalt auch geschafft, aber aktuell Personalprobleme, was man so hört.“ Tipp: 1:2

SC Gottmadingen-Biet. – FV Marbach (Samstag, 15.30 Uhr). – „Wir haben noch ein Ziel in dieser Saison: das beste Heimteam zu werden. Und das schaffen wir mit einem Sieg.“ Tipp: 4:0

FV Walbertsweiler-Reng. – Türk.SV Konstanz (Samstag, 16 Uhr). – „Der FV hat den Klassenerhalt gesichert, die Konstanzer haben eigentlich ganz ordentlich gespielt, wollen sich nun aber gut verabschieden. Aber der Heimvorteil wird hier den Ausschlag geben.“ Tipp: 3:1