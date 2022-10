Fußball vor 6 Stunden

Der Hegauer FV um seinen neuen Trainer Tobias Mülling will nachlegen

Der Hegauer FV tritt in der Fußball-Landesliga am Wochenende beim FC Neustadt an. Nach gelungenem Einstand gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler will Coach Tobias Mülling mehr.