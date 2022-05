von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SV Denkingen – FC Singen 04 0:1 (0:0). – Von Beginn an erzeugte der Tabellenführer viel Druck auf das Tor des SV Denkingen. Nach einer Viertelstunde befreiten sich die Schwarz-Gelben aus der Umklammerung und gestalteten das Spiel offener. Beide Abwehrreihen standen sehr sicher, sodass sich beide Mannschaften nur sehr wenige Torchancen erspielen konnten. Mit dem Halbzeitpfiff ging der schnell ausgeführte Freistoß von Tino Wagner knapp über das Tor des FC Singen 04.

Wenig Torgefahr auf beiden Seiten

Der zweite Durchgang begann ausgeglichen. Aus dem Spiel heraus konnten die Mannschaften weiterhin nur für sehr wenig Torgefahr sorgen. Gefährlich wurde es eigentlich immer nur bei Standardsituationen. In der 63. Minute die erste Großchance des Spieles. Der Schuss von Jonathan Scheike landete am Pfosten des Tabellenführers. Singen hatte optisch gesehen etwas mehr vom Spiel, scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen Denkinger Hintermannschaft. Fünf Minuten vor Spielende fiel dann das Tor des Tages. Dominik Ladan wurde steil geschickt und ließ im direkten Duell dem Denkinger Schlussmann Schwägler keine Chance.

Tor: 0:1 (85.) Ladan. – SR: Guth. – Z: 150.

