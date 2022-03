von Helmut Junkel

Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FC Gutmadingen 5:1 (4:0). – Voller Elan starteten die Gastgeber in die Partie. Mit einer tollen Leistung zerlegten die Neustädter vor rund 250 Zuschauern das Gästeteam von der Donau schon in der ersten Halbzeit.

Überragende erste Halbzeit für den FC Neustadt

Nach einem Foul im Gutmadinger Strafraum verwandelte der Torjäger des FC Neustadt, Sam Samma, den Strafstoß in der 21. Minute sicher zur Führung. Die Gastgeber legten noch eine Schippe drauf und kamen innerhalb von 15 Minuten zu zwei weiteren Treffer durch Rick Kiefer und Thomas Fischer. Unmittelbar vor der Pause erhöhte Fabian Gamp zum vorentscheidenden 4:0. Neustadt stand sehr sicher in der Abwehr und ließ in den ersten 45 Minuten keine Chance der Gäste zu.

Im zweiten Spielabschnitt sorgte nach sechs Minuten Sam Samma für das 5:0. In der 51. Minute erzielt Darius Steiner ein Anschlusstor der Gäste.

Nach Papas Verletzung mehr Chancen für den FC Gutmadingen

Nur vier Minuten danach verletzte sich Abwehrspieler Fabian Papa vom FC Neustadt so schwer, dass Trainer Heitzmann das Team umstellen musste. Der Spielfluss der Neustädter war dahin. Nun hatte Gutmadingen mehr vom Spiel, aber weitere Treffer ließen die Platzherren bis Spielende nicht mehr zu. Auch in der Höhe war der Neustädter Sieg am Ende verdient.

Tore: 1:0 (21.) Samma, 2:0 (28.) Kiefer, 3:0 (36.) Fischer, 4:0 (45.) Gamp, 5:0 (47.) Samma, 5:1 (53.) Steiner. – SR: Huber. – Z: 250.

