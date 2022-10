Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – Türk. SV Singen 4:3 (1:1). – Auf den großen Aufreger der Partie mussten die gut 120 Zuschauer in Gutmadingen nicht lange warten. Schon in der zweiten Minute musste die Verteidigung des Türk. SV Singen zur Notbremse greifen, weil ein Gutmadinger Angreifer alleine aufs Tor marschierte. Die Folge: Strafstoß für den FC Gutmadingen, Rote Karte für die Singener. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Alexander Stein und brachte die Heimmannschaft so in Führung.

Doch die Singener steckten nicht auf und die Gutmadinger spielten trotz der Überzahl eher defensiv. Weil die Gäste aus Singen weiter gut mitspielten und der FC Gutmadingen den Faden verlor, fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Dominik Schmidt sogar der Ausgleich durch Volkan Bak (45.+6).

Führung in Unterzahl

Nach der Pause setzte der Türk. SV Singen seine gut Phase in einem zerfahrenen Spiel fort. Erst erzielte Batuhan Bak (48.) die erste Führung. Keine Viertelstunde später legte Süleyman Karacan (62.) per Strafstoß nach. Es stand 3:1 für die Gäste. Erst jetzt begann der FC Gutmadingen aufzuwachen und schaltete ins Angriffspressing.

Entscheidung erst in der Nachspielzeit

Innerhalb von drei Minuten fielen das 2:3 (75.) und das 3:3 (78.) durch Manuel Huber und Dominik Maus. Die Entscheidung des Spiels fiel aber erst in der Nachspielzeit. Manuel Huber brachte mit seinem zweiten Treffer an diesem Samstag den Sieg und die drei Punkte für den FC Gutmadingen.

Tore: 1:0 (3./FE) Stein, 1:1 (45.+6) V. Bak, 1:2 (48.) B. Bak, 1:3 (62./FE) Karacan, 2:3 (75.) Huber, 3:3 (78.) Maus, 4:3 (92.) Huber. – SR: Dominik Schmidt. – Bes. Vork.: Rote Karte (2./TSVS).

