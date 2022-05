Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – FC Überlingen (Samstag, 15.30 Uhr). Trotz der zuletzt starken Leistungen haben die Kurstädter den Klassenerhalt noch nicht sicher. Nach dem Heimspiel gegen Spitzenreiter Singen (2:2) und der Partie beim Tabellendritten Frickingen (3:4) kommt der Tabellenzweite zu den Salinenstädtern. „Nach unseren jüngsten Darbietungen habe ich für das Spiel ein gutes Gefühl. Wir fokussieren uns allein auf uns. Defensiv müssen wir sicher stehen. Offensiv sind wir immer in der Lage, Tore zu erzielen“, sagt Trainer Enrique Blanco.

Einen Zähler holten die Kurstädter aus den zwei vergangenen Begegnungen mit starken Konkurrenten, die alle andere Ziele verfolgen. „Es hätten sechs aber auch null sein können. Um mehr Punkte einzusacken, fehlten uns zuletzt ein paar frische Spieler. Das knallharte Programm der vergangenen Wochen fordert seinen Tribut“, ergänzt Blanco. Natürlich hat auch Blanco mitbekommen, in welch guter Form sich die Überlinger aktuell befinden, vor allem Torjäger Kucukowski, der zuletzt gegen Löffingen gleich vier Mal traf. „Wir haben unsere Ideen, wie wir Überlingen den Schwung nehmen wollen. In erster Linie gilt es, die eigenen Fehler zu minimieren“, so Blanco. Wie es klappen kann, zeigten die Kurstädter beim 1:0-Heimsieg gegen Stockach.

Fraglich ist noch der Einsatz des zuletzt angeschlagenen Victor Arance Martins, auf den Blanco nur ungern verzichten möchte. Im Hinblick auf den Einsatz von Martins sagt Blanco: „Das Glas ist eher halb voll als halb leer.“

