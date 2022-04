von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SV Denkingen – Türk. SV Konstanz 0:0. – Beide Mannschaften starteten schwungvoll in die Partie. Die gut funktionierenden Abwehrreihen ließen wenig zu, sodass ein Kopfball von Constantin Kahl lange Zeit die einzig nennenswerte Möglichkeit blieb. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurden die Aktionen vor dem Tor gefährlicher. In der 42. Minute ging der Kopfball von Karacan am Denkinger Tor vorbei und auf der Gegenseite der von Torsten Ruddies. Ohne Tore mit leichten Feldvorteilen für die Einheimischen wurden die Seiten gewechselt.

Nach einer Stunde Spielzeit wurde Süleyman Karacan gleich doppelt gefährlich. Erst scheiterte er mit einem Freistoß am Denkinger Schlussmann Schwägler und keine Zeigerumdrehung später am Pfosten. Die Denkinger steigerte sich im zweiten Durchgang und hatten in der 70. Minute Pech, als der Schuss von Lukas Kaltenstadler nur knapp am Tor vorbei ging. In Überzahl drängten die Schwarz-Gelben auf den Führungstreffer. Die größte Möglichkeit vergab Tino Wagner vom Punkt. Sein Strafstoß ging am Tor vorbei. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber blieb es beim torlosen Unentschieden.

SR: Züfle. – Z: 100. – Bes. Vork.: 72. Minute Gelb-Rot Simon Lander (Türk SV Konstanz).

