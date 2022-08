von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Radolfzell – SV Denkingen 0:0. – Von Anfang an war der FCR überlegen, kam aber zu keiner guten Möglichkeit. Die Gäste standen mit einer 5er- oder 6er-Kette gut in der Abwehr und so kam der Verbandsligaabsteiger zu keiner klaren Möglichkeit, und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Gute Denkinger Torchancen bleiben ungenutzt

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Radolfzell hatte mehr vom Spiel, jedoch keine klaren Möglichkeiten. Die Gäste aus Denkingen auf der anderen Seite kamen jetzt zu guten Tormöglichkeiten, keine jedoch wurde genutzt. So blieb es nach 90 Minuten beim 0:0, welches sich die Gäste auch verdient haben. (km)

SR: Hilebrand (Kressbron). – Z: 150.

