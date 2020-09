von unserer Sportredaktion

SG Dettingen-Dingelsdorf – SC Gottmadingen-Bietingen 1:1 (1:0). – In der ersten Viertelstunde war das Spiel relativ unspektakulär. Die SG schaffte es gut, die Stärke des SC Gottmadingden-Bietingen, die Schnelligkeit, verpuffen zu lassen. Mit ihrem ersten gelungenen Spielzug gingen die Hausherren in Führung. Oberle bediente Daub, der zuerst einen Gegenspieler umkurvte, dann flach ins Eck traf.

Fussball Wieviel Geld steckt wirklich im Amateurfußball? Hier finden Sie alle Teile unserer Serie über den Geldfluss im regionalen Fußball Das könnte Sie auch interessieren

Kurz darauf hätte Daub sogar erhöhen können. Nach einem schönen Diagonalball von Klökler schoss er jedoch knapp vorbei. Die SG hatte nun Vorteile, konnte diese aber nicht nutzen. So wie Haug, der einen Freistoß aus aussichtsreicher Position knapp neben das Tor setzte. (25.).

Fußball Nach dem vierten Pfullendorfer Tor war der Elzacher Ofen aus Das könnte Sie auch interessieren

Der erste gefährliche Abschluss der Gäste stammte aus der 38. Minute. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung klärte Schmid zur Ecke., genauso wie kurz darauf neuerlich. Gottmadingen war nun wieder präsenter, vor der Pause gab es jedoch keine nennenswerten Szenen mehr.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die SG zahlreiche Standards zu verzeichnen, nutzte aber keine davon. In der 59. Minute wurde Gruber nicht konsequent genug gestört und war mit seinem Schuss in die Ecke zum 1:1 erfolgreich. Durch den Treffer bekamen die Gäste kurzzeitig Aufwind, konnten dies aber ebenfalls nicht ausnutzen.

Frauenfußball Der Hegauer FV wagt den Neustart in der Oberliga Das könnte Sie auch interessieren

In der 75. Minute stand Abaz bei einem Kopfball von Skusa goldrichtig, während die SG zwei Minuten später großes Glück hatte, dass Faude den Ball vor Schmid am langen Pfosten vorbeisetzte. In der 83. dezimierten sich die Gäste durch eine Ampelkarte selbst, was der SG nochmals Räume öffnete. Abaz war bei einem Schuss von Muffler zur Stelle (87.). Bereits in der Nachspielzeit hätte Büttner seiner Mannschaft den Sieg sichern können, sein Kopfball nach Skusa-Flanke geriet jedoch zu unplatziert.



Tore: 1: 0 (16.) M. Daub, 1:1 (59.) Gruber. – SR: Satriano (Zell). – Z: 150. – Bes. Vork: 83. Gelb-Rot für SC.

Alles zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier