von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 0:0 (0:0). – Die Hausherren legten einen nervösen Start an den Tag, was in den ersten Minuten bereits zu den ersten Anschlüssen der Gäste führte.

Rettungstat von Julius Berg

In der vierten Minute musste Julius Berg für den bereits geschlagenen Schmid auf der Linie retten. Im Gegenzug wurde Klökler gerade noch entscheidend gestört, sodass sein Schuss knapp vorbei ging.

SG Dettingen-Dingelsdorf wird aktiver

In Folge wurde die SG aktiver, Haug traf in der 19. Minute mit seinem Freistoß aus zentraler Position nur die Latte. Drei Minuten darauf legte Daub clever ab, Klökler verzog völlig freistehend. Nach einem Zuspiel von Daub schloss Raff direkt ab, erneut rettete das Aluminium für den FV. Schmid musste in der 35. Minute erstmals eingreifen und klärte einen Schuss aus dem Getümmel. Kurz vor der Pause ein super Querpass von der Grundlinie seitens der SG, im Zentrum wurde er verpasst.

Gäste vergeben weitere Chancen

Was die SG in der ersten Hälfte an Chancen vergeben hatte, taten es die Gäste ihnen in der zweiten Hälfte gleich, unter anderem trafen sie in der 75. Minute ebenfalls die Latte. Schmid musste desgleichen das ein oder andere mal eingreifen. Beinahe kurz vor dem Ende, das erlösende 1:0. Doch Specker klärte Daubs Schuss auf der Linie. Der letzte Eckball der Gäste brachte ebenso kein Tor, sodass am Ende ein gerechtes Unentschieden stand. (sb)

Z: 200. – SR: Gäng.

