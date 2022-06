Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 15.30 Uhr). Seit dem vergangenen Wochenende hat Bad Dürrheim nach einer etwas turbulenten Saison den Klassenerhalt sicher. Nun möchten die Kurstädter mit drei Punkten die Runde abschließen. Angeschlagene Spieler wie Tijan Jallow oder Luis Alvarado werden wohl nicht zum Einsatz kommen. Stattdessen plant Trainer Enrique Blanco, Spielern aus der zweiten Mannschaft eine Chance zu geben. Blanco: „Da haben wir einige, die in der Saison einen Schritt vorangekommen sind. Nun sollen sie unter schwierigen Bedingungen zeigen, wie weit sie sind und ob wir mit ihnen planen können.“

In der neuen Runde wollen sich die Kurstädter nicht noch einmal in den ungewohnten Tabellenregionen aufhalten. Mehrere Zugänge sollen kommen. „Wir müssen und werden uns in der Breite verstärken. Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, dass wir sonst wieder in Turbulenzen kommen werden. Das wollen und werden wir vermeiden“, ergänzt Blanco. Mit inbegriffen ist die zweite Mannschaft, die aus den Niederungen der Kreisliga B wieder in höhere Ligen aufsteigen soll. Blanco: „Wir haben aus der aktuellen Saison viele Lehren gezogen. Die kommenden Tage ohne Spiele werden sehr intensiv und arbeitsreich. Ich stelle mich gerne der Aufgabe.“ Die Partie gegen die SG Dettingen soll daher Abschluss und Auftakt zugleich sein.

