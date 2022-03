Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 16 Uhr). Der FC Gutmadingen wartet nach 270 Punktspielminuten noch immer auf den ersten Sieg in Jahr 2022. Dank der guten Vorrunde hat die Mannschaft die kleine schwarze Serie aufgefangen. Nun gilt es jedoch wieder den Vorwärtsgang einzulegen. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche. Alle Spieler wissen, was zuletzt nicht in unserem Interesse gelaufen ist. Wenn wir am Samstag unser Können abrufen, werden wir auch punkten“, gibt sich Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger zuversichtlich.

Bei der jüngsten 1:5-Niederlage in Neustadt zeigten die Gutmadinger laut Breinlinger „eine grottenschlechte erste Halbzeit“. Nur die zweiten 45 Minuten machten in Neustadt Hoffnung. „Die Spieler sind sehr selbstkritisch mit dem Auftritt umgegangen. Wir können viel besser Fußball spielen“, macht Breinlinger deutlich. Immerhin gelang in der Vorrunde ein 3:1-Erfolg in Dettingen. „Die Partie damals hatte richtungweisenden Charakter. Wir haben danach eine positive Serie gestartet.“ Seine Elf müsse den Anspruch unter Beweis stellen, mental und körperlich gutes Landesliga-Niveau zu bieten, was die Gutmadinger in der Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt haben.

Trotz des schwachen Auftritts in Neustadt sieht Breinlinger keinen Anlass, Spielern eine Denkpause zu geben. „Warum auch? Im Training haben alle Vollgas gegeben und mir gezeigt, dass sie den FC Gutmadingen besser vertreten möchten. Wenn es Änderungen gibt, dann aus taktischen Gründen.“ Mit Ahmet Keyhan und Alexander Stein bieten sich zwei weitere Akteure an.

