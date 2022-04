Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC Gutmadingen (Samstag, 15.30 Uhr), FV Walbertsweiler-Reng. – FC Gutmadingen (Montag, 15 Uhr). (daz) Der FC Gutmadingen hat aus den sechs Partien nach der Winterpause magere vier Punkte geholt. Auch am Mittwoch blieb die Elf beim 0:4 in Löffingen wieder ohne Zähler und zum zweiten Mal in Folge sogar ohne eigenen Treffer. Die Trendwende muss nun schnell her, denn der Vorsprung auf den fünftletzten Tabellenplatz, der möglicherweise ein Abstiegsplatz ist, beträgt nur noch zwei Punkte. In der Vorrunde sammelten die Gutmadinger gegen die zwei kommenden Gegner vier Punkte ein.

Fußball-Landesliga „Wir haben das Toreschießen vergessen“ Das könnte Sie auch interessieren

„Die Partie am Mittwoch in Löffingen war ernüchternd, ja sogar besorgniserregend. In der Verfassung werden wir in der Liga kaum noch Punkte holen“ warnt Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger. Er vermisste in seiner Elf alle Tugenden, die Gutmadingen immer ausgezeichnet haben. Hinzu kamen einfache Fehler, die sofort zu Gegentoren führten. „Wir waren defensiv schwach und haben offensiv auch nur phasenweise einige Akzente gesetzt. Da muss einfach mehr von den Spielern kommen“, fordert der Trainer und wünscht sich bereits am Samstag eine Trotzreaktion, damit die Gutmadinger nach den drei Spielen in sechs Tagen nicht als der großer Verlierer des Oster-Wochenendes dastehen.

Möglichkeiten, im Training an den Fehlern zu arbeiten, gibt es beim aktuell straffen Punktspielprogramm keine. Breinlinger setzt auf seine selbstkritischen Spieler. „Es ist immer einfach, in guten Zeiten zu glänzen. Jetzt müssen wir auch einmal mit der Kehrseite der Medaille leben. Ich kenne die Spieler und bin mir sicher, dass wir auch wieder die andere Richtung einschlagen.“ Alle müssten sich jetzt einmal hinterfragen, warum sie aktuell das Landesliga-Niveau nicht abrufen. Zum Kader von Mittwoch kommt am Wochenende Tobias Kienzler hinzu. Der Einsatz von Benjamin Huber ist wegen Knieproblemen kein Thema.

Weitere Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: