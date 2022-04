Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – Türk. SV Konstanz (Samstag, 15.30 Uhr). Der FC Bad Dürrheim geht mit fünf Punkten Vorsprung in das Duell der Tabellennachbarn. Besondere Motivation sollte die 0:2-Niederlage in der Vorrunde in Konstanz sein, wenngleich Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco relativiert: „Wir haben damals völlig unverdient verloren, und inzwischen hat meine Mannschaft personell auch ein anderes Gesicht.“

Nahezu komplett war die Bad Dürrheimer Mannschaft unter der Woche in den Trainingseinheiten. Nur Adrian Dumitru trainierte nach seiner Krankheit separat. Noch hofft Blanco auf seine Rückkehr, zumindest jedoch auf einen Teileinsatz. Ansonsten hat der Coach einige personelle Möglichkeiten: „Ich glaube an meine Mannschaft und die Jungs glauben an sich. Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwingen.“

Was sich im Spiel der Kurstädter noch verbessern lässt, liegt auf der Hand. Es ist die Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Die Blanco-Elf erspielt sich eine Masse an Chancen, nutzt aber nur einen Bruchteil davon. „Es schießt keiner absichtlich neben das Tor. Und dennoch müssen wir uns diesbezüglich steigern.“

Für die Dürrheimer ist die Partie der Auftakt zu einer englischen Woche. Am Mittwoch geht es zur SG Dettingen. Um sich möglichst schnell aus der Abstiegszone zu entfernen, hat Blanco eine klare Zielstellung ausgegeben: „Wir brauchen im April durchschnittlich zwei Punkte aus den sieben Spielen.“

