FC Bad Dürrheim – Hegauer FV (Samstag, 15.30 Uhr). Beide Mannschaften starteten am vergangenen Wochenende ohne Punkte in die neue Runde und wollen nun einen gänzlichen Fehlstart vermeiden.

Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco führte unter der Woche viele Einzelgespräche, nachdem einige seiner Akteure beim Auftakt in Donaueschingen in den ersten 20 Minuten blockiert wirkten. „Die Jungs wollten von der ersten Minute an da sein und hatten sich viel vorgenommen. Wir haben daraus unsere Lehren gezogen. Gegen Hegau werden wir anders auftreten“, kündigt Blanco an. Fußballerisch sahen die 70 folgenden Minuten in Donaueschingen schon gut aus.

Knipser-Qualitäten gefragt

Wahrscheinlich wird Enrique Blanco die Formation verändern. Spieler wie Tijan Jallow oder Adrian Dumitru dürfen auf das Startelf-Mandat hoffen. Beide haben den Trainingsrückstand aufgeholt. Offensiv setzen die Kurstädter auf Torjäger Daniel Moreno Tallon, der ein echter Knipser ist.