Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Gutmadingen (Mittwoch, 19 Uhr) (daz) Im Derby treffen zwei Mannschaften aufeinander, die am Wochenende ohne Punktezuwachs blieben. Aktuell reisen die Gäste mit vier Zählern mehr auf der Habenseite an, doch Löffingen will Gutmadingen in die Nähe der Abstiegsplätze ziehen. In den vergangenen Jahren waren die Gutmadinger für die Löffinger kein Lieblingsgegner.

Für die Löffinger endete am Samstag in Gottmadingen (0:3) eine Erfolgsserie mit fünf Siegen und null Gegentoren. Nun wollen die Gastgeber eine neue Serie starten, um sich deutlicher von den letzten fünf Tabellenplätzen zu entfernen. Dass sie zuletzt keine guten Erfahrungen mit dem kommenden Gegner machten, wertet Klausmann eher als zusätzliche Motivation, es am Mittwoch besser zu machen. „Wir werden eine gut aufgestellte Elf auf den Platz schicken“, ergänzt der FCL-Trainer.

Noch ist der Coach jedoch nicht ganz sicher, wer ein Startelfmandat bekommt. Lars Sulzmann steht nach seiner Ellenbogenverletzung in Gottmadingen wieder zur Verfügung. Benjamin Gaudig könnte beginnen, aber auch als Joker kommen. Auf der Mehrzahl der anderen Positionen zeichnet sich ab, dass Klausmann auf die gleichen Spieler wie in Gottmadingen setzt, wo seine Elf eine deutlich bessere Leistung zeigte, als es die 0:3-Niederlage vermuten lässt.

Die Gutmadinger müssen auf Alexander Stein und Ahmet Keysan verzichten, die im Heimspiel gegen Bad Dürrheim (0:2) beide die gelbrote Karte gesehen hatten. Zudem fällt Benjamin Huber mit einer Knieentzündung aus. „Wir haben einen breiten Kader und werden das auffangen. Wir müssen defensiv wieder besser stehen und offensiv unsere Chancen besser nutzen. Da haben wir zu viele Möglichkeiten ausgelassen“, sagt Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger. Er würde gerne in Löffingen ohne Gegentreffer bleiben.

Für die Gutmadinger, die bisher eine gute Saison spielen, ist der Vorsprung auf Löffingen und die Abstiegszone auf fünf Punkte geschmolzen. Auf keinen Fall wollen die Gäste weiter abrutschen, zumal über Ostern zwei weitere Auswärtsspiele, beim Hegauer FV und in Walbertsweiler, anstehen. Dass den Gutmadingern in der Vergangenheit der FC Löffingen stets gut lag, hat für Breinlinger aktuell wenig Aussagekraft: „Ich gebe nichts auf Statistiken.“

