Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – FC Bad Dürrheim. (Samstag, 16 Uhr). Die Derbys zwischen beiden Vereinen sind in den vergangenen Jahren kleine Klassiker geworden. Auch wegen der räumlichen Nähe zwischen beiden Orten liegt in den Spielen stets viel Brisanz. Die Gastgeber haben bisher sieben Punkte mehr eingesammelt und im September des vergangenen Jahres in Bad Dürrheim einen 2:1-Erfolg gefeiert.

Für Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger hat das Ergebnis aus dem ersten Saisonvergleich nur noch statistischen Wert. „Die Bad Dürrheimer haben seitdem ihre Mannschaft fast komplett verändert und zuletzt eine Erfolgsserie hingelegt. Wir kennen die Stärken und Schwächen dieser Elf.“ Breinlinger hofft, dass seine Mannschaft an die gute Leistung beim 5:3-Erfolg gegen die SG Dettingen anknüpft. „Da haben wir uns weiteres Selbstvertrauen geholt.“ Wichtig ist es für Breinlinger, dass sein Team am Samstag defensiv gut steht und die Zweikämpfe für sich entscheidet. Offensiv sieht der Trainer in seiner Elf jederzeit die Qualität, um selbst zu treffen. Es wird somit auch ein Torjägerduell zwischen dem Gutmadinger Manuel Huber (13 Tore) und dem Bad Dürrheimer Ramiro de Lillo (16).

Breinlinger attestiert seinen Spielern wieder eine gute Trainingswoche. Im Kollektiv will der Gastgeber die Offensivwucht der Gäste auffangen. „Das zuletzt spielfreie Wochenende hat uns gut getan. Wir wissen, dass wir in dem Derby die Kräfte bündeln müssen.“ Noch wartet Breinlinger mit der Aufstellung, zumal hinter einigen Spielern noch Fragezeichen aus gesundheitlichen Gründen stehen. Zudem will der Coach auch wegen des Derbycharakters der Partie etwas pokern. Wie auch immer: Die Breite und Qualität seines Kaders eröffnen ihm einige Möglichkeiten.

Bad Dürrheim hat aus den fünf Partien nach der Winterpause drei Siege und zwei Punkteteilungen geholt. Primäres Ziel der Kurstädter wird es sein, die Serie an ungeschlagenen Spielen auszubauen. „Ich habe an die Vergleiche gegen Gutmadingen nur gute Erinnerungen. Dort sind faire Zuschauer am Platz, und man kann sich auch nach 90 heiß umkämpften Minuten in die Augen schauen“, sagt Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco, der gleichzeitig hofft, dass der 2:1-Erfolg am Mittwoch in Dettingen seiner Elf weiteren Rückenwind gibt. „Wir haben da in den ersten 45 Minuten die beste Halbzeit der gesamten Saison gezeigt. Das war ansprechend und hat mir sehr gut gefallen. Wir haben den Ball laufen lassen und Chancen kreiert“, so Blanco.

Für das Derby will Blanco seinen Spielern erst beim Abschlusstraining seinen Matchplan und die Anfangsformation verraten. Auch der Dürrheimer Coach pokert. „Ich habe nahezu den kompletten Kader zur Verfügung und kann alle Jungs bringen. Wichtiger ist, dass wir kompakt auftreten. Wir werden von Woche zu Woche besser und wollen das auch am Samstag unter Beweis stellen.“ Da Blanco am Mittwoch nur einen Spielerwechsel vollzog, spricht einiges dafür, dass der Coach seine erste Elf gefunden hat und diese auch in Gutmadingen beginnen kann. Eine Bestätigung dafür gibt es von Blanco nicht. Er will die Spannung hochhalten.

