Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – SC Gottmadingen-Bietingen (Samstag, 15.30 Uhr), FC Löffingen – FC Bad Dürrheim (Montag, 15 Uhr). Die Kurstädter haben am Mittwoch mit dem 3:2-Erfolg gegen Konstanz ihre Erfolgsserie auf sieben ungeschlagene Partien und stattliche 17 Punkte ausgebaut. Nun lockt erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz. Während sich der SC GoBi noch gute Chancen auf einen der ersten zwei Plätze ausrechnet, ist Löffingen ein direkter Konkurrent. In Gottmadingen unterlagen die Kurstädter mit 2:4 Toren, gegen Löffingen gelang in der Vorrunde ein 2:1-Erfolg. Alle vier Tore der Kurstädter erzielte seinerzeit Ramiro de Lillo.

Fünf Punktspiele in zwölf Tagen. Die Kurstädter sind aktuell um ihr Programm nicht zu beneiden, zumal der Kader in den vergangenen zwei Partien sehr übersichtlich war und Trainer Enrique Blanco in den zweimal 90 Minuten jeweils nur einen Spielerwechsel vornahm. Das spricht jedoch auch für die Leistungen der Spieler in den Anfangsformationen. Gegen Konstanz hat Blanco gefallen, „dass wir Fußball spielen wollten“. Er habe auch nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand und der Unterzahl stets gemerkt, dass seine Elf einen großen Willen zeigte. Blanco: „Bei uns wächst richtig was zusammen. Unser Matchplan geht perfekt auf.“

Nun geht der Blick voraus auf die Partie gegen Gottmadingen. Die Gäste sind für die Kurstädter nach der Winterpause der erste Gegner aus dem Quartett der Titelanwärter und stellen damit qualitativ nochmals eine andere Klasse dar. Möglicherweise kehrt bei den Bad Dürrheimern Luis Armando Lopez Alvarado zurück, der in der Saison schon 1506 Minuten für die Kurstädter spielte, zuletzt aber zweimal pausieren musste. Trotz des engen Programms verzichtete Blanco am Freitag nicht auf ein leichtes Abschlusstraining, wobei da vom Coach sicherlich eher viele lobende und aufmunternde Worte neben der Videoanalyse zu hören waren.

