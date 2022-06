Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FC Bad Dürrheim 2:1 (1:1). Der FC Neustadt baut im Derby gegen den FC Bad Dürrheim seine Siegesserie auf vier Spiele aus. Dabei gerieten die Hochschwarzwälder nach 16 Minuten zunächst in Rückstand: Einen hohen Ball in die Spitze verwertete Torjäger Ramiro de Lillo sehenswert mit einem Drehschuss aus 20 Metern. In der Folge war das Spiel fahrig mit leichten Vorteilen für die Gäste, die zweimal am guten Neustadter Torhüter Manuel Werner scheiterten.

Neustadt gleicht Dürrheimer Führung aus

Ab der 30. Minute steigerten sich die Hausherren und kamen prompt zum Ausgleich: Sam Samma erlief einen Steilpass und spitzelte das Leder durch die Beine des Torhüters zum Ausgleich ins Tor.

Nach dem Wechsel Gastgeber deutlich überlegen

Nach dem Seitenwechsel war Neustadt dann deutlich überlegen und ging verdient in Führung: Einen langen Ball aus dem Halbfeld köpfte David Tritschler per Bogenlampe über den Torhüter hinweg ins Netz. Das 2:1 war gleichzeitig der Endstand, souveräne Gastgeber ließen keine Zweifel am Sieg aufkommen. Weil der FC Löffingen zeitgleich verlor, bejubelte der FC Bad Dürrheim trotz der Niederlage den Klassenerhalt.

Tore: 0:1 (16.) de Lillo, 1:1 (32.) Samma, 2:1 (54.) Tritschler. – SR: Bugglin (Binzen). – Z: 150.

