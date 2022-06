Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FC Bad Dürrheim (Montag, 15 Uhr). Der FC Neustadt möchte im letzten Heimspiel der Saison den fünften Tabellenplatz endgültig absichern. Die Gäste brauchen noch Punkte, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben. In Bad Dürrheim mussten sich die Kurstädter im ersten Vergleich den Hochschwarzwäldern mit 0:3 geschlagen geben.

Neustadt spielt bisher eine klasse zweite Saisonhälfte. Die Elf ist Zweitbester der Rückrundentabelle und ist zudem die drittbeste Mannschaft auf eigenem Platz. „Wir wollen diese großartigen Bilanzen ausbauen und haben uns einiges vorgenommen. Dieses Derby ist immer spannend und wird es auch am Montag sein“, sagt Neustadts Trainer Florian Heitzmann, der die Vergleiche mit den Kurstädtern auch als Spieler in der Verbands- und Landesliga sehr gut kennt. Heitzmann geht davon aus, dass am Montag viele Zuschauer ins Jahnstadion kommen. Von denen möchten sich der Gastgeber mit den besten Eindrücken verabschieden.

Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco erwartet ein heißes Derby: „In Neustadt war es noch nie einfach zu punkten. Wir wollen etwas Zählbares, werden aber nicht die Brechstange auspacken“, sagt Blanco.

Die Kurstädter treffen auf die beste Abwehr der Liga, die in der Rückrunde sogar nur acht Gegentreffer kassierte. Ideen sind bei der Blanco-Elf gefragt, um dieses Bollwerk zu knacken. Nicht hilfreich ist dabei, dass die Spieler nach den harten Belastungen der vergangenen Wochen an ihre Grenzen kommen. „Uns hängen noch immer die fünf Spiele binnen zwölf Tagen im Mai an. Da wir in der Breite nicht so stark besetzt sind, fehlen uns die Alternativen“, ergänzt Blanco. Er hofft darauf, dass Victor Arance Martins noch kurzfristig grünes Licht für das Derby gibt. Etwas besser sieht es bei Adrian-Giorgian Dumitru aus. Er wird wohl im Kader sein.

