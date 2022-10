FC Bad Dürrheim - FC Überlingen vor 16 Stunden

Fassungsloser FC Bad Dürrheim nach dem 4:4 gegen Überlingen

Bei der ausgeglichenen Landesligapartie traten kurioserweise beide Mannschaften in den Trikots des FC Bad Dürrheim an. Einen Sieg der Bad Dürrheimer verhinderte Überlingen in letzter Minute.