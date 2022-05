Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – FC Überlingen 1:3 (1:2). – Die Hausherren kamen gut in die Partie und hatten das Spiel während der ersten halben Stunde im Griff. Es gelang ihnen, ihr Konzept auf den Rasen zu bringen und so gingen sie folgerichtig durch Ramiro de Lillo mit 1:0 in Führung.

Strafstoß für die Gäste führt zum Ausgleich

Doch nur drei Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul von Heim-Keeper Moritz Karcher im eigenen Strafraum auf den Punkt. Den Strafstoß verwandelte Daniel Sandhas zum 1:1. Nun waren die Gäste besser im Spiel. Nach einem vorangegangenem Fehler in der Bad Dürrheimer Defensive erzielte Jannik Gerlach kurz vor der Pause mit einem Schuss von der Seitenlinie ins kurze Eck das 2:1 und drehte damit die Begegnung.

Dritter Treffer entschied Ausgang der Partie

Nach dem Seitenwechsel rannten die Gastgeber an und präsentierten sich daher defensiv offener. Dies nutzte der effiziente Gast durch Marc Kuczkowski zum 3:1. In den nun noch verbleibenden 30 Minuten Restspielzeit gab sich die Heimelf nicht auf und versuchte noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Doch die Auswärtself stand kompakt und ließ wenig zu. So bleibt es am Ende beim 3:1-Auswärtserfolg der Überlinger.

Tore: 1:0 (33.) de Lillo, 1:1 (36./FE) Sandhas, 1:2 (44.) Gerlach, 1:3 (54.) Kuczowski. – SR: Gehring (Zunsweier). – Z: 170.

