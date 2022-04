Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – Türk. SV Konstanz 3:2 (1:0). Obwohl er über weite Strecken des Spiels in Unterzahl agierte, setzte sich der FC Bad Dürrheim im Kellerduell gegen den Türk. SV Konstanz etwas glücklich, aber auch verdient mit 3:2 durch.

Nach einem guten Beginn der Gäste übernahmen die Bad Dürrheimer das Kommando über die Partie, gerieten jedoch in der 20. Minute in Unterzahl: In einem unübersichtlichen Gerangel sah Victor Arance die Rote Karte. Dies tat der Spiellaune der Kurstädter aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Hausherren waren weiterhin die etwas bessere Mannschaft und gingen in Minute 27 verdient in Führung. Nach Vorarbeit von de Lillo traf Adrian Dumitru zum 1:0. Dies war auch der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel glichen die effizienten Gäste zunächst in Minute 47 aus, ehe sie nur zehn Minuten später sogar den Führungstreffer nachlegten. Doch wieder zehn Minuten später antwortete Ramiro de Lillo per Freistoß zum erneuten Ausgleich. In einer hektischen Schlussphase erzielte Adama Diacko per Kopf nach einer Ecke von Sabuncuo den umjubelten, aber auch verdienten Siegtreffer der Bad Dürrheimer.

Tore: 1:0 (27.) Dumitru, 1:1 (49.), 1:2 (59.), 2:2 (69.) de Lillo, 3:2 (87.) Diacko. ZS: 100. SR: Robert Franke.

