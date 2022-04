Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – FC Bad Dürrheim 0:2 (0:1). – Dank eines hart umkämpften Arbeitssiegs konnte der FC Bad Dürrheim im Derby gegen den FC Gutmadingen mit einem 2:0-Sieg auf Erfolgskurs bleiben. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, ließen aber die spielerische Linie vermissen.

1:0-Führung durch Ramiro de Lillo

Die Kurstädter kamen zunächst besser ins Spiel, konnten aber das FC Gutmadinger Gehäuse nicht in Gefahr bringen. Nach einer knappen Viertelstunde gingen die Gäste durch einen direkt verwandelten Freistoß von Torjäger Ramiro de Lillo mit 1:0 in Führung. Der platzierte Abschluss ins kurze Torwarteck erschien allerdings nicht unhaltbar. Nach knapp einer halben Stunde hatte der stark aufspielende Bad Dürrheimer Abwehrchef Tijan Jallow mit einem Kopfball an den Pfosten Pech. Sonst tat sich im ersten Durchgang nur wenig und die beiden Mannschaften zeigten ein ausgewogenes Spiel.

FC Gutmadingen kommt besser ins Spiel

Nach dem Pausenpfiff kam der FC Gutmadingen immer besser ins Spiel. Mit einem robusten Zweikampfverhalten ließ er die Gäste kaum zur Enthaltung kommen. Ein klares Eckenplus war die Folge, gute Chancen waren aber Mangelware. Auch nach einer umstrittenen Ampelkarte ihres Mittelfeldspielers Ahmet Keysan blieb die Truppe von Trainer Steffen Breinlinger nach gut einer Stunde weiter im Spiel.

Vorentscheidung in der 70. Minute

Doch die Gäste bewiesen gnadenlose Effizienz und sorgten nach knapp 70 Minuten mit ihrer ersten Chance im zweiten Durchgang für die Vorentscheidung. Nach einem Weitschuss von Spielmacher Isa Sabuncuo konnte der Gutmadinger Torhüter nur abwehren. Der Bad Dürrheimer Mittelstürmer Adrian Dumitru stand goldrichtig und staubte aus kurzer Entfernung zum 2:0 ab.

Verdienter Sieg für den FC Bad Dürrheim

Die Gastgeber bewiesen auch in Unterzahl Moral. Ein toller Kopfball von Simon Götz fischte der Bad Dürrheimer Keeper Moritz Karcher überragend aus dem Eck. Torjäger Ramiro de Lillo hatte für die Gäste kurz vor Schluss einen weiteren Treffer auf dem Fuß. Mit einem tollen Freistoß, den der starke Gästetorsteher über die Latte lenkte, sorgte der eingewechselte Gutmadinger Alexander Stein für ein letztes Aufbäumen. Unterm Strich war der Sieg des FC Bad Dürrheim nicht unverdient. Mit einer abgezockten Leistung holte er diese drei wichtigen Punkte im Kampf gegen den Abstieg nach Hause. Bei den Gastgebern machten sich das krankheitsbedingte Fehlen der drei Leistungsträger Tobias Kienzler, Dominik Maus und Benjamin Huber bemerkbar.

Trainerstimmen: Steffen Breinlinger, FC Gutmadingen: „Wir haben heute zu wenig Druck nach vorne entwickelt. Wir spielten kaum vertikal, zeigten aber kämpferisch ein gutes Gesicht. Es war viel Mittelfeldgeplänkel zu sehen.“

Enrique Blanco, FC Bad Dürrheim: „Wir mussten für den Sieg hart arbeiten. Unsere Mannschaft hat von Anfang an den Kampf angenommen. Unser Abwehr stand besonders in der Zentrale gut und ließ kaum etwas zu. Disziplin und Kampfgeist waren hervorragend.“

Tore: 0:1 (14.) de Lillo, 0:2 (69.) Dumitru. – SR: Fleig (Villingen). – Z: 135.

