SC Konstanz-Wollmatingen – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Vor wenigen Wochen noch waren beide Teams zwei Ligen auseinander, nun treffen sie am Samstag auf dem Konstanzer Fürstenberg-Sportplatz im Landesliga-Spitzenspiel aufeinander. So ganz überraschend kommt das nicht, denn schon vor Saisonstart wurde vermutet, dass die beiden Aufsteiger aus der Bezirksliga ebenso wie die Verbandsliga-Absteiger eine gute Rolle spielen werden.

Bei der DJK Donaueschingen läuft es sogar so gut, dass eine andere Prognose stark ins Wanken gerät. Denn es war davon die Rede, dass es kein dominantes Team in der Landesliga geben würde. Nun hat aber die Mannschaft von Trainer Benjamin Gallmann schon nach sieben Spieltagen vier Punkte Vorsprung, ging in sechs der bisherigen sieben Partien als Sieger vom Platz.

„Donaueschingen ist eine erfahrene Truppe. Die wollen sicherlich den Wiederaufstieg anpeilen, und bisher machen sie alles richtig“, hat auch SC-Spielertrainer Adel Grimm erkannt und ahnt daher: „Das wird mit Sicherheit eines unserer schwersten Spiele diese Saison!“ Die Konkurrenten dürften dem SC die Daumen drücken, denn die Donaueschinger haben in der noch jungen Saison schon hohe Hürden wie den Türkischen SV Singen, den SV Denkingen oder Mitabsteiger FC Radolfzell siegreich gemeistert.

Es droht frühe Langeweile an der Tabellenspitze, wenn die DJK auch aus Konstanz drei Punkte mitnehmen kann. Doch beim SC denkt man nicht nur an die Spannung an der Tabellenspitze, man hat auch die eigenen Perspektiven im Blick, die mit einem Erfolg am Samstag hervorragend wären, denn so könnte die Position im Spitzenquartett gefestigt werden.

Die weiteren Spiele in der Landesliga FC Radolfzell – Hegauer FV (Sams-tag, 14 Uhr). – Im Duell der Absteiger musste sich der FC Radolfzell zuletzt der DJK Donaueschingen geschlagen geben und fast sieht es danach aus, als könnte es am Samstag eine klare Sache werden mit dem Heimsieg. Doch der Hegauer FV baut darauf, noch kein Auswärtsspiel verloren zu haben.

SC Gottmadingen-Bietingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 15.30 Uhr). – Bei den Gästen scheint der Knoten geplatzt, am vergangenen Wochenende feierte der FV den ersten Saisonsieg. Da der SC Gottmadingen-Bietingen noch nicht in der Form der letzten Runde ist, hofft der FV, der nach wie vor Schlusslicht ist, auch im Katzental etwas holen zu können.

FC Überlingen – FC Gutmadingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Beide Teams blieben zuletzt ohne Punkte, dürften daher hochmotiviert ins Match gehen. Während es bei den Gutmadinger Gästen aus dem Schwarzwald bisher ganz gut lief, scheint beim FC Überlingen in Sachen Ergebnisse noch Luft nach oben zu sein.

VfR Stockach – SpVgg F.A.L. (Samstag, 16 Uhr). – Derby im Osterholz! Doch während die Rivalen beim letzten Aufeinandertreffen, einem 1:1, im oberen Tabellendrittel zu finden waren, stehen der VfR und F.A.L. aktuell in der unteren Tabellenhälfte der Landesliga.

SV Denkingen – FC Neustadt (Sonn-tag, 15 Uhr). – Eher wechselhaft lief es zuletzt beim SV Denkingen, während die Hochschwarzwälder noch ihre Form suchen. SVD-Trainer Joachim Ruddies und sein Team hoffen, dass diese Suche nicht schon am Sonntag erfolgreich sein wird.

Türkischer SV Singen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). – Nicht nur in der Bezirks-, auch in der Landesliga stehen überdurchschnittliche Einzelspieler in den Reihen der Gastgeber, ein homogenes Kollektiv auf der anderen Seite. Alles scheint möglich.

Ferner spielen: FC Königsfeld – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr).

Die Tatsache, dass seine Mannschaft nicht in der für Aufsteiger eigentlich üblichen Zone, der zweiten Tabellenhälfte ist, überrascht Adel Grimm nicht. „Ich habe mir keine allzu große Sorgen gemacht, dass wir es in der Landesliga schwer haben werden“, sagt der SC-Coach.

Und es klingt schon fast wie eine Warnung an den kommenden Gast, wenn er prognostiziert: „Momentan läuft es okay. Aber ich bin überzeugt, dass wir es noch besser können. Fakt ist, die Jungs haben Spaß in der Landesliga!“ Und den will sich der Aufsteiger SC Konstanz-Wollmatingen im Idealfall auch am Samstag nicht nehmen lassen.