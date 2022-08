Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr) Die Saison beginnt mit einem äußerst interessanten Nachbarschaftsderby. Zuletzt standen sich beide Vereine in der Saison 2018/19 in Punktspielen gegenüber. In zwei torreichen Begegnungen siegte die DJK auf eigenem Platz mit 6:3 Toren, wofür sich die Kur-städter im zweiten Vergleich mit einem 4:1-Heimsieg revanchierten. Die DJK wurde in jener Landesliga-Meister, Bad Dürrheim belegte Rang drei in der Abschlusstabelle.

DJK-Trainer Benjamin Gallmann freut sich aus mehreren Gründen auf die Partie. Einerseits zeigte seine Elf zuletzt ausgezeichnete Leistungen, andererseits hat er bei der Aufstellung die Qual der Wahl. „Es wird einige enge und harte Entscheidungen geben. Sicher werde ich auch für enttäuschte Gesichter sorgen müssen. Bad Dürrheim hat eine enorme Qualität, und da müssen wir mit der besten Elf beginnen.“ Ein paar Tipps erhofft sich Gallmann von seinem Co-Trainer Jonas Schwer, der einige Jahre das Trikot der Kurstädter trug, allerdings noch angeschlagen ist und im besten Fall einen Kurzeinsatz absolvieren kann.

Gallmann erwartet eine enge Partie, in der die Tagesform über den Ausgang entscheiden kann. „Ich rechne mit einer ausgeglichenen Partie, in der wir unsere Stärken durchsetzen wollen.“ Ihn freut, dass er je nach Spielverlauf Qualität von der Bank nachlegen kann. Allein Moritz Richter und Christian Limberger befinden sich noch im Urlaub. Bis auf drei, vier Positionen hat Gallmann seine Anfangself bereits im Kopf.

Auch Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco hat noch zwei, drei offene Positionen. Möglicherweise starten die Kurstädter ähnlich wie zuletzt beim Pokalspiel in Singen, als sie bis auf die Chancenauswertung überzeugten. „Wir haben uns für das Derby einen klaren Matchplan erarbeitet. Daran haben wir unter der Woche alle Trainingsaktivitäten ausgerichtet. Wir wollen auf den Punkt genau fit sein, wissen aber auch, dass uns ein starker Gegner erwartet. Im Vorfeld wäre ich mit einem Punkt zufrieden“, sagt Blanco. Wie der Matchplan aussieht, verrät Blanco nicht.

Der FC-Coach kennt nahezu alle Spieler auf Seiten des Gastgebers. Auch die nachrückenden jungen Akteure, die bei der DJK zu großen Hoffnungen Anlass geben. „Ich hätte den falschen Job, wenn ich mir nicht ab und zu auch einmal ein A-Jugend-Spiel anschauen würde. Daher sollten wir gut auf die DJK vorbereitet sein“, ergänzt Blanco. Er war einmal mehr unter der Woche von den guten Trainingsleistungen seiner Schützlinge beeindruckt. „Wir haben in den vergangenen Wochen sehr gut gearbeitet und uns Schritt für Schritt in die richtige Richtung entwickelt. Unser Spiel, mit und gegen den Ball hat sich deutlich verbessert. Der Integrationsprozess der neuen Spieler ist sehr gut verlaufen. Jetzt wollen wir damit beginnen, die Früchte zu ernten“, wünscht sich Blanco.

