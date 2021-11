Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – FC Singen 04 (Samstag, 14.30 Uhr). Mit Singen, F.A.L. und Überlingen warten auf die Furtwanger drei Schwergewichte der Liga in Folge. Jeder Punktgewinn wäre da ein Erfolg. Die Elf von Trainer Franco de Rosa hat am vergangenen Wochenende mit dem 2:2 in Walbertsweiler gezeigt, dass Punkte gegen die Top-Teams keine Illusion oder Wunschträume sein müssen. „Wir haben auch zuvor gegen Gottmadingen gezeigt, dass wir diese Schwergewichte ärgern können. Wenn bei uns alle Spieler an Bord sind, und danach sieht es aktuell aus, müssen und werden wir uns nicht verstecken“, kündigt de Rosa an.

Nach abgesessener Sperre kehrt Pietro Morreale bei den Gastgebern zurück. Mit ihm sieht de Rosa seine Elf noch besser aufgestellt. Wieder ein Thema sind die beiden Teenager Anto Tavic und Manuel Lubenow, die dem Trainer nicht nur wegen ihre Treffer in Walbertsweiler viel Freude bereitet haben. De Rosa wird die Jungs wieder ins kalte Wasser werfen und hofft, dass gerade diese Spieler unvoreingenommen von der Tabellenkonstellation ihr Können zeigen werden. Möglicherweise wird noch ein weiterer Spieler aus der eigenen A-Jugend zum Kader gehören.

Für de Rosa ist die bevorstehende Partie gegen die Gäste aus dem Hegau ein 50:50-Spiel. Natürlich kennt er die Qualitäten des Tabellendritten, der in sieben Auswärtsspielen erst elf Tore kassierte. „Wir müssen auch an unsere Chance glauben und das Gefühl hatte ich nach den jüngsten Übungseinheiten. Auch wenn ich mich wiederhole, es ist an der Zeit, einen Dreier einzufahren. Genau das wird am Samstag auch unser klares Ziel sein“, ergänzt de Rosa. Er setzt auf eine selbstbewusste Mannschaft, die mit viel Willen und Leidenschaft auftreten wird.

