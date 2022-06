Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Singen (Samstag, 15.30 Uhr). Zum Abschluss der fünfjährigen Landesliga-Zugehörigkeit gibt es in Schonach noch ein echtes Schmankerl. Spitzenreiter Singen kommt in den Schwarzwald und möchte diesen als neuer Meister wieder verlassen. Dazu brauchen die Gäste einen Sieg. Schonach kann ohne Druck aufspielen. Erstmals seit längerer Zeit hat Trainer Coskun Öztürk personelle Alternativen. „Wir sind nahezu komplett und wollen uns gebührend aus der Liga verabschieden“, so Öztürk.

Öztürk freut sich auf das Saisonfinale und seine Spielern fehlt es offensichtlich nicht an der Motivation: „Alle haben diese Woche im Training glänzend mitgezogen und sind bereit, sich den sicherlich zahlreichen Zuschauern von der besten Seite zu zeigen. Dass ausgerechnet im letzten Landesliga-Spiel der Spitzenreiter zu uns kommt, ist eine tolle Konstellation“, sagt Öztürk, der wie Co-Trainer Martin Hettich nach der Saison die Verantwortung abgibt und nur in höchsten Tönen über sein Engagement in Schonach spricht: „Es war ein tolles halbes Jahr. Ich bereue keine Sekunde. In der Summe allerdings müssen wir realistisch feststellen, dass der Ligaerhalt kaum möglich war.“

