Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Löffingen 1:1 (1:1). – Erneut konnte die SG Dettingen-Dingelsdorf ihr Leistungspensum nicht über das komplette Spiel abrufen und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

Nach ausgeglichenen 15 Minuten übernahm die SG Dettingen-Dingelsdorf immer mehr das Zepter und kam zu guten Möglichkeiten. Die SG wollte die Führung, konnte aber trotz mehrerer Chancen durch Lars Muffler und Sebastian Scheideck nicht den ersten Treffer erzielen. Bei einem erneuten Angriff über die rechte Seite stand Lars Muffler nach einer Flanke goldrichtig und vollendete mit einem wuchtigen Kopfball zur verdienten Führung.

In der 30. Minute kam Tim Büttner aus guter Position nicht rechtzeitig zum Abschluss. Die beste Möglichkeit zum 2:0 hatte Marco Haug, doch er traf mit seinem Freistoß von der Strafraumgrenze nur die Latte.

Kurz vor der Pause bekam die SG nicht genug Druck auf den Ball, sodass Kim Hirschbolz nach einer Flanke zum Ausgleich traf.

Dieser erneut späte Ausgleich nagte wohl am Selbstvertrauen der Hausherren, denn in der zweiten Hälfte fanden sie zu keinem Zeitpunkt wirklich zu ihren Stärken aus der ersten Hälfte zurück. Der FC Löffingen stellte die Räume nun besser zu und lauerte auf Ballverluste, der SG fielen keine Lösungen ein. Die erste gute Möglichkeit in den zweiten 45 Minuten hatten die Gäste in der 63. Minute, als Denis Petersohn gegen Florian Isele klärte. Weiterhin verlor die SG zu viele Bälle, die Gäste konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Mehrere Standards in der Schlussphase brachten kein weiteres Tor mehr.

Tore: 1:0 (27.) Muffler, 1:1 (45.) Hirschbolz.- SR: Rene Hargarten (Müllheim).- Z: 140.

