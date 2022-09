Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – FC Gutmadingen (Samstag, 15.30 Uhr). Geografisch trennen beide Vereine nur 17 Kilometer. In der Tabelle nach fünf Spielen aber schon neun Punkte. Während sich die Gutmadinger zuletzt in einer blendenden Form befanden, warten die Kurstädter trotz ansprechender spielerischer Darbietungen noch auf den ersten Saisonsieg. In der vergangenen Saison gewann Gutmadingen in Bad Dürrheim mit 2:1 Toren, musste sich aber auf eigenem Platz den Kurstädtern mit 0:2 Toren geschlagen geben.

Im sechsten Versuch streben die Gastgeber den ersten Saisonsieg an. Nachdem Trainer Enrique Blanco zuletzt mit dem Auftreten der Mannschaft weitgehend zufrieden war, wurde unter der Woche verstärkt am Torabschluss gearbeitet. „Wir haben uns da etwas ausgedacht, um die Jungs etwas zu kitzeln. Vergebene Chancen können auch im Training schmerzhaft sein“, betont Blanco, der sich einmal mehr zuversichtlich gibt, dass der Knoten bald platzen wird.

Die Gutmadinger kennt Blanco aus zahlreichen Vergleichen in den vergangenen Jahren. „Die Mannschaft ist eingespielt und hat sich immer punktuell verstärkt. Mehrere Spieler haben eine Entwicklung vollzogen und sind zu guten Landesliga-Spielern geworden.“ Daher sei auch der aktuelle Platz eins der Gäste kein Zufall, sondern der Produkt der jahrelang guten Arbeit.

Bei den Kurstädtern ist Tijan Jallow noch für eine Partie gesperrt, während Daniel Fernandez wieder frei ist, sich jedoch mit einer Verletzung plagt. Im Tor wird wieder Donaldo Prendi stehen, da Moritz Karcher noch Schmerzen in der Schulter hat. Blanco: „Donaldo hat zuletzt überzeugt. Da habe ich keine Bauchschmerzen.“

Für Steffen Breinlinger, Trainer des FC Gutmadingen, haben die neun Punkte Abstand zwischen beiden Teams wenig Aussagekraft. „Für mich ist das ein Spiel auf Augenhöhe. Wir werden einen guten Tag und viel Selbstvertrauen brauchen, um gegen den spielerisch starken Gegner zu bestehen.“ Auch Breinlinger hat erkannt, dass die Kurstädter zuletzt in der Nachspielzeit Tore kassiert haben. Technisch schätzt er den Gastgeber als sehr stark ein. Seine Elf müsse mit breiter Brust auflaufen und sollte sich nicht unter Druck setzen.

Tobias Steri ist bei den Gutmadingern noch gesperrt, und auch Ahmet Keysan wird im Derby nicht im Kader sein. Dafür ist Simon Götz, der erst 167 Spielminuten absolvierte, wieder dabei. Zu größeren Veränderungen hat Breinlinger keinen Anlass, jedoch hat der Übungsleiter zuletzt immer wieder einen Joker aus dem Ärmel gezogen oder Spieler belohnt, die im Training nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht haben. Nur Tobias Kienzler hat bisher keine Minute verpasst.

Entspannung bei den Personalfragen

SV Denkingen – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). Auch wenn nach fünf Spieltagen die Tabelle noch wenig Aussagekraft hat, so zeichnet sich am Sonntag in Denkingen doch ein Spitzenspiel ab. Die Gastgeber als Tabellendritter haben bisher zwei Punkte weniger als die Allmendshofener, die Rang zwei belegen. Beide feierten zuletzt Erfolge.

„Ich kenne die Denkinger aus früheren Vergleichen. Die Mannschaft hat eine hohe Qualität, ist seit Jahren eingespielt“, berichtet DJK-Trainer Benjamin Gallmann. Die Elf will an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen, um die gute Ausgangssituation zu festigen.

Fehlen wird am Sonntag auf jeden Fall der vor einer Woche verletzt ausgeschiedene Stephan Ohnmacht. Noch warten der Spieler und alle Verantwortlichen auf das Ergebnis der MRT-Untersuchung. Gallmann befürchtet eine mehrwöchige Pause für den Angreifer, der sich in den vergangenen Wochen nach einer Verletzung wieder in eine gute Form gebracht hatte.

Offen ist zudem, ob der zuletzt ebenfalls angeschlagene Alexander Schuler bis zum Spiel wieder fit wird. Benedikt Ganter weilt noch im Urlaub. Dass Gallmann dennoch weitgehend frei von Personalsorgen anreisen wird, liegt an zahlreichen Rückkehrern. Raphael Schorpp, Heiko Reich und Robin Karcher sind aus dem Urlaub zurück. Steffen Hönig ist nach seiner Sperre wieder frei. Florian Vöckt hat sich mit guten Trainingsleistungen nochmals angeboten. Andreas Albicker und Tobias Wild, die zuletzt nur zu Kurzeinsätzen kamen, haben indes gute Chancen für die Start-Elf.

Ziel ist der erste Heimsieg

FC Königsfeld – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). Fünf Punkte hat Aufsteiger FC Königsfeld gegen durchaus starke Konkurrenten aus den ersten fünf Partien eingesammelt. Was noch fehlt, ist der erste Heimerfolg. Am Sonntag würde schon ein 1:0 reichen, um den Gegner zu überflügeln und den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle zu schaffen.

FCK-Trainer Patrick Fossé schätzt den Gegner als technisch gut beschlagen ein. Eine Elf, die sich auch auswärts nie verstecke. Andererseits haben auch die Königsfelder Selbstvertrauen, nachdem sie am vergangenen Sonntag in Frickingen dreimal einen Rückstand ausgeglichen haben. „Wir bleiben demütig. Die Jungs wissen jetzt, wie die Liga funktioniert. Es gilt, sich für die zuletzt guten Leistungen zu belohnen. Ein Heimsieg käme daher genau zum richtigen Zeitpunkt“, so Fossé.

Der in Frickingen verletzt ausgeschiedene Bekir Demir wird wegen einer Innenbandverletzung einige Spiele verpassen. Für ihn könnte Maurice Fossé wie am Sonntag spielen. Aus dem Urlaub zurück ist unterdessen der erfahrene Erik Raab, dem auch ein Einsatz in der Start-Elf winkt. Ungewiss ist hingegen ein Einsatz des angeschlagenen Steffen Holzapfel. Patrick Fossé wird somit weitgehend auf die gleiche Mannschaft setzen und hofft, dass einige erkannte Baustellen langsam geschlossen werden.

Niklas Eckert im Lauftraining

Türk. SV Singen – FC Neustadt (Sonntag, 15 Uhr). Die jüngste 0:1-Heimniederlage gegen Überlingen ist bei den Neustädtern kein Thema mehr. „Wenn wir Spiele gewinnen, ist nicht alles super. Und wenn wir Spiele verlieren, ist nicht alles schlecht. So habe ich auch die Partie gegen Überlingen gesehen“, sagt FCN-Trainer Florian Heitzmann. Spiele zwischen beiden Teams gab es in der Vergangenheit noch nicht. Heitzmann weiß jedoch um die Qualität des Aufsteigers. „Da sind einige Spieler im Team, die höherklassig spielten.“ Fehlen werden bei Neustadt der verletzte Johannes Bußhardt und der noch erkrankte Tom Rommler. Niklas Eckert, der in der neuen Saison noch keine Minute spielte, hat mit dem Lauftraining begonnen.

