Fußball-Landesliga: VfR Stockach – FC Bad Dürrheim 4:0 (2:0). – Die Hausherren nahmen sofort das Heft in die Hand und drängten die Gastmannschaft in die Defensive. Ein Freistoß von Greuter in der vierten Minute verfehlte knapp das Ziel. In der sechsten Minute Rot für die Gäste nach absichtlichem Handspiel.

Die Platzherren gehen in Führung

Einen Strafstoß in der 15. Minute verwandelte Rene Greuter sicher zum 1:0 für die Gastgeber. Der VfR 09 drängte weiter, ließ einige Chancen liegen, bis Marius Henkel im Nachsetzen in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Bilal Rüzgar traf eine Minute später aus 30 Metern nur die Latte und so ging es mit dem 2:0 in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff scheiterte Lamin Badjie nach feiner Einzelleistung am Pfosten. Weitere gute Einschussmöglichkeiten hatten Greuter, Eckert und kurz darauf wieder Greuter. Der Gästekeeper wehrte hier bravourös ab und Henkel setzte einen Kopfball knapp daneben.

Keine Chancen für die Gäste

Die Gäste hatten im gesamten Spiel keine nennenswerten Aktionen nach vorne, Torwart Schuler hatte einen ruhigen Nachmittag. Fabrizio Stinziani erhöhte dann nach einem präzisen Steilpass auf 3:0 und Amil Melunovic stellte in der 85. Minute den Endstand von 4:0 her. (se)



Tore: 1:0 (16.) Greuter, 2:0 (37.) Henkel, 3:0 (81.) Stinziani, 4:0 (85.) A. Melunovic. – SR: Christian Gehring. – Z: 100. – Besondere Vorkomnisse: Rot (6.) FC Bad Dürrheim.

