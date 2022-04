von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FV Marbach 3:1 (2:1). – Für den Gastgeber war das ein Arbeitssieg mit zwei verschiedenen Halbzeiten, wobei die Löffinger nicht an die Leistung des vergangenen Spieltages herankamen. Der FV Marbach hatte glänzende Szenen und hätte ein Unentschieden verdient gehabt.

Abwehrfehler führt zum 1:0 für Marbach

Das 0:1 entsprang aus einem Abwehrfehler der Löffinger Abwehr, zuvor hatten die Gäste einen weiteren Treffer auf dem Fuße. Nun besannen sich die Gastgeber auf ihre Qualitäten, wobei Torjäger Kopp am Gästetorhüter Gißler scheiterte, und zwei Minuten später hatte Simon Weißenberger Pech mit einem Pfostenschuss. Die Gäste ließen sich nicht entmutigen. Die Vorentscheidung fiel in der 22. Minute, als Johannes Kaufmann auf das Tor der Marbacher stürmte und Mattias Gißler sich nur noch mit einem Foul zu helfen wusste, um Johannes Kaufmann zu bremsen. Somit mussten die Gäste mit neun Feldspielern versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Marbach nutzt seinen Vorteil nicht aus

In der zweiten Halbzeit begannen die Gäste stürmisch und hatten in 19. und 20. Minute Einschussmöglichkeiten, wobei einmal Torhüter Philip Satler mit einer Glanzparade ein Tor verhinderte. Marbach nutzte aber seine Vorteile nicht, wobei in der letzten halben Stunde beide Teams abbauten.

Erste Halbzeit geht an die Gäste, die zweite verdient an die Gastgeber

Trainer Jörg Klausmann (FC Löffingen): „Das war ein wichtiger Arbeitssieg, der aufgrund der Spielanteile und Tormöglichkeiten verdient war. Es war kein schönes Spiel, aber am Ende zählt der für uns so wichtige Sieg. Der Gegner hielt gut dagegen und bereitete uns teilweise Probleme. Unser Sieg war auf alle Fälle verdient.“

Trainer Michael Schnee (Trainer FV Marbach): „Die erste Halbzeit geht klar an uns, und die zweite Halbzeit ging an die Gastgeber. Ein Moment war natürlich unsere Rote Karte, als wir nur noch 10 Spieler zur Verfügung hatten. Wir sehen dieses Spiel als Aufbauspiel für die nächste neue Runde, wobei die erste Halbzeit klar an uns ging. Der Kader ist einfach zu klein, heute hatte ich als Trainer nur 13 Spieler zur Verfügung. Die Mannschaft hat gezeigt, dass man in der Landesliga mitspielen kann.“

Tore: 0:1 (8.) Fischer, 1:1 (12.) Weißenberger, 2:1 (22./FE) Foos, 3:1 (69.) Gaudig. – SR: Gumz. – Z: 185. – Bes. Vorkom.: Rote Karte (62.) Gißler.

