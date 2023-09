Nach der 1:7-Schlappe des SV Litzelstetten zum Saisonstart eine Woche zuvor in Böhringen war der Druck für den Gastgeber am Sonntagnachmittag gegen Markelfingen entsprechend groß. Doch die Konstanzer Vorstädter ließen sich das nicht anmerken und spielten sich in einen wahren Torrausch – mit 6:2 schickten sie die überforderten Gäste nach Hause.

Nach dem Erfolg feiern die Litzelstetter Video: Julian Schuler

Vor allem zwei Spieler kristallisierten sich dabei als Matchwinner heraus: Routinier Timo Luttermann, der dreimal traf, sowie Joker Christoph Hering, der nach seiner Einwechslung nach der Pause die entscheidenden Tore erzielte.

Timo Luttermann mit dem 3:0 für Litzelstetten nach 36 Minuten Video: Julian Schuler

„Es ist schon lange her, dass ich in einem Spiel mal drei Tore gemacht habe“, sagte der 27-jährige Timo Luttermann hinterher.

Im Stile des großen Gerd Müller: Kurz vor der Pause markiert Timo Luttermann das 4:1 Video: Julian Schuler

Dabei hätte der gebürtige Saarländer sogar noch mehr Treffer erzielen können – wenn der Gästetorhüter bei einigen Szenen nicht so gut aufgelegt gewesen wäre.

Markelfingens Torhüter verhindert Luttermanns vierten Treffer Video: Julian Schuler

Die Gäste aus Markelfingen, die im ersten Saisonspiel gegen Liggeringen verloren haben, hatten aber durchaus ihre Chancen – allerdings erst, als das Spiel quasi entschieden war. Der Treffer zum 1:3 aus Gästesicht sorgte auch nur für kurzzeitige Hoffnung.

3:1 in der 37. Minute von Nico Knöpfle Video: Julian Schuler

Und auch das erneute Markelfinger Tor durch Alessio Hein zum 2:4 kam für die Gäste zu spät.

Alessio Hein erzielt das Markelfinger 2:4 Video: Julian Schuler

Was vor allem an Christoph Hering lag – das Litzelstetter Eigengewächs erzielte noch zwei Tore für den Gastgeber und sorgte somit für das Endergebnis.

5:2 in der 59. Minute durch Christoph Hering Video: Julian Schuler

6:2 in der 72. Minute durch Christoph Hering Video: Julian Schuler

„Es fühlt sich super an, mal wieder getroffen zu haben“, sagte der Doppeltorschütze Christoph Hering nach der Partie. Früher agierte er beim SC Konstanz-Wollmatingen, mittlerweile spielt er seit drei Jahren wieder beim SV Litzelstetten. „Wir wollen solange wie möglich oben mitspielen und eine gute Saison haben“, beschrieb er nach dem Spiel die Zielsetzung des Vereins.

Markelfingen vergibt diese Chance im zweiten Abschnitt Video: Julian Schuler

In der Jugend war der gebürtige Konstanzer bereits beim SV Litzelstetten aktiv. „Hier ist alles bisschen familiärer und näher und es macht mir einfach super viel Spaß mit den Jungs.“

Schwarz-gelbe Freude nach dem Erfolg des SV Litzelstetten gegen den SV Markelfingen. | Bild: Julian Schuler

Auch Timo Luttermann hebt die Kameradschaft beim SV Litzelstetten hervor: „Viele Jungs, mit denen ich angefangen habe, sind immer noch da. Die Litzelstetter sind alle cool drauf. Man kann immer mal ein Bier zusammen trinken. Auch mal am Dienstag nach dem Training“ , sagte er schmunzelnd.