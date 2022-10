Fußball-Bezirksliga: FC Bräunlingen – SV Hölzlebruck 1:3 (1:2). – Eine über die gesamten 90 Minuten hinweg dominierende Bräunlinger Mannschaft musste sich am Ende 1:3 geschlagen geben. Weil die Heimmannschaft gleich mehrere Chancen in der Offensive ungenutzt ließ und Hölzlebruck auf der anderen Seite die eigenen Abwehrfehler eiskalt bestrafte, gingen alle drei Zähler an den Gast.

Frustrierte Bräunlinger, und Schiedsrichter gibt Strafstoß nicht

Zu aller Frustration bei Bräunlingen gesellten sich noch einige strittige Strafstoßsituationen, in welchen die Pfeife des Schiedsrichters jedes Mal stumm blieb. Alle Bemühungen sollten nichts nutzen, die Gastgeber erlebten als überlegene Mannschaft einen gebrauchten Nachmittag. So durfte sich Hölzlebruck über drei schmeichelhafte Punkte im Gepäck freuen.

Tore: 1:0 (16.) Elias Bauer, 1:1 (32.) Matthias Knöpfle, 1:2 (45.+5) Peter Beha, 1:3 (86.) Marcel Waldvogel. – Z: 150. – SR: Peter Becker (Hinterzarten).

