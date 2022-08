Dank einer starken Rückrunde mit 31 Punkten aus 16 Spielen hat sich der FV Tennenbronn in der vergangenen Saison bis auf Rang fünf nach oben gearbeitet. „Wir haben in dieser Saison eine noch ausgeglichenere Liga. Wenn wir diesen fünften Platz bestätigen, wäre das ein toller Erfolg“, sagt Trainer Sebastian von Au, für den Geisingen, Pfaffenweiler, Furtwangen und die SG Marbach die besten Chancen haben, die ersten zwei Plätze unter sich auszumachen.

Auf eigenen Nachwuchs wird gesetzt

Wie in den vergangenen Jahren nahmen die Tennenbronner auch in diesem Sommer wieder einige junge Spieler aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft auf. Es sind die Spieler Jonas Moosmann, Marcel Ketterer, Timo Broghammer, Simon Jäckle, Manuel Staiger, Joshua Brucker und Lukas Bayer. Aus Lauterbach kam Maximilian Moosmann. Zwei Spieler haben unterdessen ihre Laufbahn beendet. Torhüter Pascal Wegner und Philipp Haas stehen nicht mehr zur Verfügung.

Defensive soll stabiler werden

Von Au bestätigt seiner Mannschaft eine gute Vorbereitung. Die größte Baustelle war eine bessere Defensivarbeit. Tennenbronn kassierte zuletzt 61 Gegentreffer, was einen Schnitt von fast zwei Toren pro Spiel entspricht. „Hier müssen wir deutlich stabiler auftreten. Die Anzahl der Gegentore ist im Vergleich zu unseren Konkurrenten deutlich zu hoch“, macht von Au deutlich. Im Offensivbereich macht sich der Coach weniger Sorgen. Hier ist seine Elf jederzeit in der Lage zu treffen, wie die 87 Erfolge in der vergangenen Saison zeigen. Immerhin der drittbeste Wert der Liga hinter den Top-Teams aus Königsfeld und Geisingen.

Um die eigenen Ziele zu erreichen wünscht sich von Au, dass seine Mannschaft diesmal kontinuierlich vom ersten Spieltag an punktet. „Die vergangene Saison hat gezeigt, dass selbst 40 Punkte nicht zum Klassenerhalt reichen. Deshalb ist es unser primäres Ziel, schnell eine sichere Distanz zu den Abstiegsplätzen aufzubauen. Der Blick geht daher erst einmal nach unten, soll dann jedoch schnell wieder in die obere Tabellenhälfte ausgerichtet sein.“

Im Bezirkspokal gegen SV Aasen

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Tennenbronner am kommenden Sonntag auf eigenem Platz gegen den Ligakonkurrenten SV Aasen im Bezirkspokal. In den vergangenen Jahren hat Tennenbronn gerade in den Pokalwettbewerben immer einen langen Atem bewiesen. Der Auftakt in die Punktspiele hat es eine Woche später ins sich. Zuerst gastieren die Tennenbronner beim Landesliga-Absteiger FC Schonach, bevor eine Woche später auf eigenem Platz Vizemeister Geisingen erwartet wird. Auch deshalb wünscht sich von Au einen guten Saisonstart. Immerhin darf er auf eine weitgehend eingespielte Mannschaft vertrauen.