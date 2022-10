von Helmut Junkel

Fußball-Bezirksliga: SV Aasen – FC Hochemmingen 4:4 (3:4). Vor der tollen Kulisse von 290 Besuchern war das Lokalderby von Beginn an eine sehr aggressiv geführte Partie. Diese führte in der ersten Halbzeit zum „Tag der offenen Tür“, anfangs zu Gunsten der Gäste.

Hochemmingen führte nach dem Doppelpack von Buccelli schon nach sieben Minuten mit 0:2. Acht Minuten später verkürzte Maus zum Anschlusstor. Doch bis Mitte der Halbzeit brachte Fischer den Gast mit erneutem Doppelpack mit 1:4 in Front. Die Gastgeber steckten aber in keiner Phase auf und stellten noch vor der Pause durch King (40.) und Edbauer den Anschluss wieder her.

Schon früh erzielte im zweiten Spielabschnitt (57.) Maus den Ausgleich. Danach war aber der Spielfluss auf beiden Seiten wie weggeblasen. Beide Vereine gaben sich am Ende mit der Punkteteilung zufrieden.

Tore: 0:1 + 0:2 (3.+7.) Mario Buccelli, 1:2 (15.) Philipp Maus, 1:3 + 1:4 (26.+27.) Jonathan Fischer, 2:4 (40.) Dirk King, 3:4 (45.+1) Frederik Edbauer, 4:4 (53.) P. Maus. ZS: 290. SR: Marcel Bricke (Löffingen).

