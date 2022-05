Fußball-Bezirksliga: FC Pfaffenweiler – SV Aasen 4:3 (2:3). Ein vor allem in der Schlussphase mehr als kurioses Spiel war geprägt von schwachen Defensivleistungen beider Mannschaften. Dementsprechend gelang es den Offensivspielern, reichlich Akzente zu setzen. In Halbzeit eins vergab der SV Aasen schon zu Beginn freistehend die große Möglichkeit, in Führung zu gehen. Auf der anderen Seite machte es der FCP besser: Nach einem Eckball von Marc Baumhäckel besorgte Nico Anders per Kopfball (18.) das 1:0.

Ärgerlich war aus Sicht des FC Pfaffenweiler, dass Aasen mit drei erfolgreichen Standards 1:3 in Führung ging. Tim Stolz schnürte den Dreierpack und blieb dabei eiskalt. Weil Lukas Porsch (41.) noch vor dem Pausenpfiff verkürzte, hieß es nach 45 Minuten 2:3.

In Abschnitt zwei spielten die Hausherren besseren Fußball, ließen das runde Leder auf dem Kunstrasenplatz nun besser laufen. In der Folge traf Georg Gür (68.) zum 3:3-Ausgleich. Und dann wurde es wild: In der Nachspielzeit wurde Lars Rohrer fast abgeschossen, der Ball prallte vom Innenpfosten in die Maschen des SV Aasen – 4:3. Doch damit immer noch nicht genug, denn im direkten Gegenzug musste der FCP noch zweimal auf der Linie klären, auch einen Lattenschuss der Gäste gab es noch zu verzeichnen.

Pfaffenweiler bewies Moral, gewann aber glücklich. Durchaus in Sorge ist man nun mit Blick auf das Bezirkspokalfinale (16. Juni), denn mit Felix Ohlhauser (Muskelfaserriss) und Kapitän Adrian Scholemann (Schulterverletzung) fallen wichtige Leistungsträger derzeit aus. Auch Torjäger Jallow Saja ist fraglich, er musste mit einer Zerrung nach 28 Minuten raus gegen Aasen. Tore: 1:0 (18.) Anders, 1:1 (22.) Stolz, 1:2 (32.) Stolz, 1:3 (34.) Stolz, 2:3 (41.) Porsch, 3:3 (68.) Gür, 4:3 (90.+1) Rohrer; SR: Peter Becker (Hinterzarten); ZS: 180.

