Fußball-Bezirksliga: SG Riedöschingen/Hondingen – FV Möhringen 1:0 (1:0). Erneut stolpert der bislang so souveräne FV Möhringen bei einem Aufsteiger. Wie schon am Freitag gegen Hinterzarten verlor das Jäger-Team auch bei der SG Riedöschingen/Hondingen mit 0:1. Dabei war das Spitzenteam die klar bessere Mannschaft und biss sich am überragenden SG-Torhüter Fabian Pfeiffer die Zähne aus.

Das Tor des Tages gelang den Gastgebern in Minute 40: Eine Freistoßflanke nahm Patrick Zolg per Brust an und vollendete zum 1:0. In Hälfte zwei war es ein Spiel auf ein Tor, bei dem die Möhringer zahlreiche Chancen vergaben, sodass die SG glücklich gewann.

SG Eintracht Neukirch-Gütenbach - FV Tennenbronn Hochverdienter Kantersieg des FV Tennenbronn in Gütenbach

Die Kuriosität des Spiels ereignete sich in der Nachspielzeit: Der bereits ausgewechselte und mit gelb verwarnte Angelo Pampana hielt einen Pfiff des Schiedsrichters für den Schlusspfiff, rannte auf das Feld und schoss vor Freude den Ball weg. Allerdings war das Spiel noch nicht beendet, sodass der Schiedsrichter die gelbe und die rote Karte zückte.

Tor: 1:0 (40.) Zolg. ZS: 150. Gelb-Rot: Pampana (SG/90.+6). SR: Jonas Fresenborg (Ramsloh).

