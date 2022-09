Fußball-Bezirksliga: FC Löffingen – FV Tennenbronn 0:3 (0:1). – Die Begegnung begann ausgeglichen. Zunächst gelang es beiden Teams, sich gute Torgelegenheiten zu erspielen. Für den ersten Treffer der Partie sorgte Benjamin Moosmann, der in der 22. Minute das 1:0 für die Gäste erzielte. Quasi mit Halbzeitpfiff vergab die Heimelf die größte Gelegenheit zum Ausgleich. Kopp traf mit seinem Kopfball nur die Latte und so ging es mit der knappen Führung der Tennenbronner in die Kabine.

Starke Tennenbronner, von Löffingen kommt zu wenig

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste stärker und dominierten nun das Spielgeschehen. Nach einer guten Stunde erhöhten sie durch Marco Maurer auf 2:0. Von den Hausherren kam nun zu wenig und so schien der Sieg des FV zu keinem Zeitpunkt mehr gefährdet zu sein. In der Schlussphase stellte Oliver Hilser mit seinem Treffer zum 3:0 den Endstand her. So siegte Tennenbronn dank einer starken zweiten Halbzeit verdient.

Tore: 0:1 (22.) Moosmann, 0:2 (62.) Maurer, 0:3 (85.) Hilser. – SR: Enis Morat (Villingen). – Z: 170.