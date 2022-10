Fußball-Bezirksliga: SV Hölzlebruck – FC Hochemmingen 4:1 (1:0). – Die Gastgeber übernahmen vor 200 Zuschauern sofort das Kommando. Andreas Berisha brachte Hölzlebruck in der 17. Spielminute in Front. Hochemmingen fand dann aber gut in die Partie.

Taktisches Foul und Gelb-Rot nach dem Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel markierte Timo Erath den verdienten Ausgleich (52.). Nach einem taktischen Foul musste FCH-Akteur Jeremias Ketterer mit Gelb-Rot vom Feld (58.). Mit zehn Mann standen die Gäste dann sehr tief, konnten kaum noch für Entlastung sorgen.

Verunglückte Flanke leitet Hölzlebrucker Sieg ein

Eine verunglückte Flanke brachte in der 86. Minute das 2:1 durch Andreas Beha. Da gingen bei den Hochemmingern die Köpfe nach unten. In der Nachspielzeit sorgten dann Patrick Koch und Alexander Winter mit ihren Treffern für ein zu hoch ausgefallenes Ergebnis.

Tore: 1:0 (17.) Beha, 1:1 (52.) Erath, 2:1 (86.) Beha, 3:1 (91.) Koch, 4:1 (93.) Winter. – SR: Hagen. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (58.) Ketterer (Notbremse, FCH).

