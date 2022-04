Fußball-Bezirksliga: SV Geisingen – FC Pfaffenweiler 1:3 (0:1). – Im Verfolgerduell wartete der gastgebende Tabellenzweite mit der bisher schlechtesten Saisonleistung auf. Von Beginn an nahmen die Gäste die Partie in die Hand und war das spielbestimmende Team.

Gäste gehen in Führung

Die frühe Führung von Pfaffenweiler in der 14. Minute von Raphael Gür brachte Sicherheit. Insgesamt blieben aber bis zur Halbzeitpause weitere Chancen aus. Geisingen enttäuschte den Anhang, weil es keine Zeichen des Aufbäumens zeigte und nur mit viel Glück einen größeren Rückstand verhindern konnte.

Pfaffenweiler baut Führung weiter aus

In der zweiten Halbzeit diktierten die Gäste weiter das Spielgeschehen und kamen nach 25 Minuten durch Florian Herbst zur 0:2 Führung. Spät kam Geisingen (86.) durch Maximilian Moser zum Anschlusstor. In der Nachspielzeit stellte Torjäger Jallow Saja kurz vor dem Abpfiff des Schiedsrichters den Abstand von zwei Toren wieder her.

Tore: 0:1 (14.) Gür, 0:2 (71.) Herbst, 1:2 (86.) Moser, 1:3 (95.) Saja. – SR: Glantz (Rottweil). – Z: 80.

