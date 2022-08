Fußball-Bezirksliga: FV Möhringen – SG Riedböhringen/Fützen 2:1 (0:1). Der FV Möhringen startet mit einem verdienten Sieg und einer guten Leistung in die neue Bezirksliga-Saison.

Möhringen die etwas bessere Mannschaft

In der ersten Hälfte waren die Gastgeber die etwas bessere Mannschaft mit einem spielerischen Übergewicht, sie konnten dieses allerdings nicht in klare Torchancen umwandeln. Dies bestraften die Gäste: In Minute 40 köpfte Michael Schmid eine Flanke von der linken Seite zum 0:1 ins Tor.

Riedböhringen/Fützen nach dem Seitenwechsel am Drücker

Nach dem Seitenwechsel war die SG dann am Drücker: Abdullah Cakmak vergab eine gute Chance aufs 0:2. Auf der Gegenseite glich Möhringen durch Maximilian Bell aus, nachdem die Gäste den Ball leichtsinnig im Spielaufbau verloren hatten. Nun machten die Gastgeber immer mehr Druck und kamen in Minute 71 zum verdienten Führungstreffer. Ein Kopfball von Mohamed Gomina wurde noch abgefälscht und dadurch unhaltbar. Nun war das Spiel ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, aber ohne weitere Tore, sodass Möhringen letztlich verdient mit 2:1 gewann.

Tore: 0:1 (40.) Schmid, 1:1 (55.) Bell, 2:1 (71.) Gomina. – SR: Jürgen Schätzle (Schönwald). – Z: 160.