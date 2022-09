Fußball: SV Geisingen – DJK Villingen 2:0 (0:0). – Es war ein schwaches Bezirksliga-spiel vor rund 100 Besucher. Die Gastgeber als Tabellenführer kamen fast über die gesamte Spielzeit nicht in den gewohnt schwungvollen Rhythmus. Das DJK-Gästeteam war von Beginn an enorm defensiv eingestellt, sodass im ersten Spielabschnitt bei den Platzherren nur wenige Halbchancen und die Gästen nur eine Chance ausließen. So blieb die sehr träge gespielte Partie bis zur Pause torlos.

Geisingen verschießt Strafstoßtor

Auch in der zweiten Halbzeit war das Geschehen ähnlich. In der achten Minute nach Wiederbeginn vergaben die Gastgeber die Führung nach einem Foul im Strafraum, dessen Strafstoß verschossen wurde. Die Gäste waren weiterhin darauf aus, möglichst ein Unentschieden über die Zeit zu retten. Dies hätten sie es vielleicht auch geschafft, wenn nicht Torhüter Aslanbas in den letzten zehn Minuten sich verletzt hätte und durch Keeper Riffel ersetzt werden musste.

Doppelschlag in den Schlussminuten

In den Schlussminuten kamen die Geisinger mit einem Doppelschlag von Jauch (87.) und Moser binnen zwei Minuten zum Sieg. Aufgrund der Spielanteile war der zwar nicht unverdient, aber eher als glücklich zu bezeichnen. Damit blieben die Geisinger weiterhin ungeschlagen. (ju)

Tore: 1:0 (87.) Roman Jauch, 2:0 (88.) Maximilian Moser. – SR: Matosevic (VS-Villingen). – Z: 100.